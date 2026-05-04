La procura ha aperto un’indagine sui rapporti tra alcuni arbitri e un club di calcio, concentrandosi in particolare sui presunti legami con l’Inter. Si sta analizzando il processo che ha portato alla designazione di Daniele Doveri per la semifinale, mentre sono state ascoltate alcune intercettazioni che coinvolgono gli ex arbitri Rocchi e Gervasoni. Le verifiche sono in corso per chiarire eventuali influenze e modalità di comportamento.

? Cosa scoprirai Chi ha influenzato la scelta di Daniele Doveri per la semifinale?. Come hanno agito Rocchi e Gervasoni nelle intercettazioni registrate?. Perché sono stati presentati sei nuovi esposti dagli arbitri?. Quali altri club di Serie A sono coinvolti nelle indagini?.? In Breve Intercettazioni aprile 2025 tra Gianluca Rocchi e Andrea Gervasoni su designazioni arbitrali.. Possibile condizionamento su Daniele Doveri per semifinale Coppa Italia 2025.. Sei nuovi esposti presentati da arbitri e professionisti del settore a Milano.. Schenone convocato per chiarire contatti tra Inter e designatori ufficiali.. La Procura di Milano punta il mirino su Giorgio Schenone, responsabile dei rapporti con gli arbitri per l’Inter, in un’indagine che minaccia di scuotere le fondamenta del calcio italiano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbitri e club: la Procura indaga sui legami con l’Inter

ROCCHI INDAGATO, SECONDO LA PROCURA DI MILANO HA SCELTO ARBITRI GRADITI ALL’INTER

Notizie correlate

Caso Arbitri, la Procura indaga anche su Inter Roma: chiesti i file audio originali della sala VARdi Redazione Inter News 24Caso Arbitri, la Procura di Milano punta ad accertare un episodio legato alla sfida, della scorsa stagione, tra Inter e...

Crans-Montana, la polizia indaga sui Moretti per appropriazione indebita e legami con criminali(Adnkronos) – La polizia federale svizzera sta indagando sulle finanze di Jacques e Jessica Moretti, i proprietari del bar Le Constellation di...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Arbitri, l’inchiesta si allarga: sotto la lente anche i club; Inchiesta arbitri: gli indagati, le partite sotto accusa, i club coinvolti: tutto sul caos in Serie A; Grassani: Il sistema arbitrale è debole ma l'Inter e i club di Serie A per ora non rischiano; Inchiesta arbitri, il numero chiave è il 5: ecco i punti fermi, sempre nel segno del 5.

Inchiesta arbitri, nelle intercettazioni Rocchi a colloquio con molti club di Serie AIl pm Ascione convocherà il referente degli arbitri dell'Inter: è lui il Giorgio che parlava dei fischietti sgraditi ai nerazzurri? Ma in Procura sfileranno anche le altre società per dare riscontri a ... panorama.it

L'addetto agli arbitri: Regole, avversari, parole, ecco cosa facciamo. Vietato chiamare il designatore o...Marco Gabriele, ex direttore di gara e oggi club referee manager della Lazio: Molti calciatori leggono per la prima volta il regolamento. Reina era un'eccezione, mi chiamava per spiegazioni anche s ... gazzetta.it

Marotta ribadisce dopo lo Scudetto: "Mai fatto elenchi di arbitri graditi o non graditi. Siamo una società corretta e leale, i nostri tifosi possono e devono stare tranquilli. Non abbiamo nulla da temere" - facebook.com facebook

Inchiesta arbitri, cosa non può fare "Giorgio". E perché Calciopoli non si può ignorare x.com