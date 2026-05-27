Un'indagine riguarda una presunta circonvenzione ai danni di una donna che avrebbe accettato di sposare uno sconosciuto. La donna sarebbe stata portata in Pakistan e convinta di sposarsi con un uomo che aveva già una moglie. Successivamente, l'uomo avrebbe persuaso la donna a unirsi in matrimonio con suo cugino, promettendo di vivere tutti insieme. Il reato ipotizzato è circonvenzione di incapace. Le autorità stanno verificando i dettagli della vicenda.

Il reato ipotizzato è chiaro: una giovane donna sarebbe stata circuita e portata in Pakistan, convinta di sposarsi con un uomo che in realtà aveva già una moglie e che sarebbe riuscito tuttavia a convincerla a unirsi in matrimonio con suo cugino, sotto la promessa di vivere poi tutti assieme. Una storia incredibile, quella sulla quale sta indagando la Procura della Spezia, arrivata in questi giorni all’epilogo dell’incidente probatorio chiesto e ottenuto dal pm per verificare la circonvenibilità della vittima, una giovane donna. Due, invece, le persone indagate per circonvenzione di incapace dal sostituto procuratore Maria Pia Simonetti, titolare del fascicolo: si tratta di marito e moglie, entrambi pakistani, trentenni, residenti in provincia, assistiti dall’avvocato Davide Bonanni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A nozze con uno sconosciuto. Il pm indaga per circonvenzione

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