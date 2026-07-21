Il pixel è morto viva la materia | la rivoluzione teatrale che spegne i concerti

Da lifeandpeople.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Una nuova tendenza sta sostituendo l’uso dei pixel come misura di successo negli eventi dal vivo. Per anni si è ritenuto che la qualità di un concerto fosse legata alla quantità di luci e immagini proiettate, ma ora si punta a valorizzare l’esperienza fisica e sensoriale. La rivoluzione teatrale mira a ridurre l’uso di effetti digitali, preferendo atmosfere più autentiche e coinvolgenti. Questa trasformazione cambia il modo di concepire gli spettacoli dal vivo e le performance musicali.

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Life&People.it Per anni abbiamo creduto che l’unico modo per misurare la grandezza di un concerto fosse la superficie dei suoi pixel, quasi esistesse una proporzione aurea tra il   prezzo del biglietto e i lumen sparati in faccia al pubblico. Poi, qualcosa si è rotto sotto il peso della saturazione digitale. Nell’ultimo decennio siamo stati costantemente bombardati da notifiche, video verticali e realtà aumentata portatile, perciò l’abuso dei maxischermi LED  ha finito per trasformare i palchi dei palazzetti e degli stadi in giganteschi screensaver rétroilluminati, riducendo l’esperienza della musica dal vivo a una visione collettiva di YouTube, ma con la birra tiepida in mano. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it

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