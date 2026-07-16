I materiali dimenticati riprendono a respirare nel cuore della città: fino al 30 agosto gli spazi all'aperto di Palazzo Reale si trasformano nel palcoscenico di «Materie viventi», la mostra dell'artista milanese, Maria Cristina Carlini, varesotta di nascita, milanese d'adozione, tra le voci più autorevoli della scultura italiana contemporanea. Soprattutto, a 83 anni ancora indomita, creativa e instancabile. Curata da Marco Eugenio Di Giandomenico, l'esposizione offre un percorso immersivo e gratuito tra il Cortile d'Onore e il Giardino. Al centro di questa ricerca c'è il rapporto diretto e viscerale di Carlini con la materia, spesso naturale o di recupero, vissuta dall'artista come un vero organismo vivente e portatore di memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La poetica di Cristina Carlini dà forma alla materia viva

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Maria Cristina Carlini. Le sue monumentali sculture sono una Materia vivente

Il fascino dei tessuti: scegliere la materia giusta per dare forma alle ideeUn articolo recente si concentra sulla scelta dei tessuti come elemento fondamentale nel cucito e nel fai-da-te.

Temi più discussi: La poetica di Cristina Carlini dà forma alla materia viva; Milano: Maria Cristina Carlini. Materie viventi - Mostra Scultura in Lombardia; Maria Cristina Carlini – Materie viventi; Materie viventi, mostra di Maria Cristina Carlini.

La poetica di Cristina Carlini dà forma alla materia vivaI materiali dimenticati riprendono a respirare nel cuore della città: fino al 30 agosto gli spazi all'aperto di Palazzo Reale si trasformano nel palcoscenico di Materie viventi, la mostra ... ilgiornale.it

Maria Cristina Carlini. Materie viventiDue sculture monumentali di Maria Cristina Carlini dialogano con l'architettura di Palazzo Reale nel Cortile d'Onore e nel Giardino. itinerarinellarte.it