La poetica di Cristina Carlini dà forma alla materia viva
Fino al 30 agosto, gli spazi esterni di Palazzo Reale ospitano la mostra «Materie viventi» dell'artista Cristina Carlini. La mostra trasforma l'ambiente espositivo in un palcoscenico, dove materiali dimenticati vengono riportati in vita attraverso le sue sculture. Cristina Carlini, artista milanese di origine varesotta, è riconosciuta come una delle voci più autorevoli della scultura italiana contemporanea.
I materiali dimenticati riprendono a respirare nel cuore della città: fino al 30 agosto gli spazi all'aperto di Palazzo Reale si trasformano nel palcoscenico di «Materie viventi», la mostra dell'artista milanese, Maria Cristina Carlini, varesotta di nascita, milanese d'adozione, tra le voci più autorevoli della scultura italiana contemporanea. Soprattutto, a 83 anni ancora indomita, creativa e instancabile. Curata da Marco Eugenio Di Giandomenico, l'esposizione offre un percorso immersivo e gratuito tra il Cortile d'Onore e il Giardino. Al centro di questa ricerca c'è il rapporto diretto e viscerale di Carlini con la materia, spesso naturale o di recupero, vissuta dall'artista come un vero organismo vivente e portatore di memoria. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
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