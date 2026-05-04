Chiara Scala a Roma | il colore diventa materia viva in mostra

A Roma, una mostra propone un'esplorazione del colore come materia viva, trasformando le tonalità in elementi tangibili e vibranti. L'esposizione si svolge in una galleria di Via Sicilia, dove sono presenti opere e installazioni che evidenziano questa trasformazione. La curatela ha selezionato artisti e lavori che mostrano come il colore possa diventare parte integrante delle sculture e delle composizioni, spostando l'attenzione dalla pittura tradizionale a un'interpretazione più tridimensionale e sensoriale.

? Cosa scoprirai Come può il colore trasformarsi da semplice pigmento in materia viva?. Chi ha curato il percorso espositivo nella galleria di Via Sicilia?. Quale segreto nasconde il passaggio tra l'impulso istintivo e la forma?. Dove si sposterà l'attenzione culturale romana dopo la mostra di Chiara Scala?.? In Breve Curatela affidata a Gina Ingrassia con direzione artistica di Alice d’Amelia. Mostra aperta dal 4 al 17 maggio 2026 presso galleria Strati d’Arte. Catalogo della ricerca pittorica pubblicato dalla casa editrice Pandion Edizioni. Percorso espositivo con orario continuato dalle 10 alle 18 nei giorni feriali. Lunedì 4 maggio 2026, alle ore 18, la galleria Strati d’Arte in Via Sicilia 133 a Roma ospiterà l’opening della mostra personale di Chiara Scala, intitolata Emozioni cromatiche.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Chiara Scala a Roma: il colore diventa materia viva in mostra Los mayores MISTERIOS de la Historia en un solo vídeo Notizie correlate Leggi anche: Dinamica live atelier: la microfibra dinamica diventa materia viva durante il Fuorisalone 2026 Emozioni Cromatiche, la mostra personale di Chiara ScalaApre la mostra personale “Emozioni cromatiche” di Chiara Scala dal 4 maggio al 17 maggio da Strati d’Arte Gallery in Via Sicilia 133, a Roma. Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Emozioni cromatiche: la personale di Chiara Scala a Strati d'Arte (Roma); Per la procura l'unico assassino di Chiara Poggi è Andrea Sempio; Garlasco, la nuova ricostruzione: il nodo delle scale e i colpi mortali di Sempio quando Chiara era svenuta. Così cambia la scena del...; Ambra Jovinelli: il nuovo spettacolo di Paolo Calabresi scatena il dibattito a Roma. Emozioni Cromatiche, la mostra personale di Chiara ScalaCon Emozioni cromatiche, Chiara Scala presenta una nuova mostra personale a Roma da Strati d’Arte, un progetto che restituisce con chiarezza la direzione della sua ricerca pittorica. La mostra a cura ... romatoday.it Leggi la notizia : Roma, 4 maggio 2026 – Un ventaglio di colori esplosivi si prepara a invadere la capitale. “Emozioni Cromatiche”, la mostra di Chiara Scala, è destinata a scuotere i sensi dei romani. #Arte #Roma #EmozioniCromatiche x.com Il cambiamento è evoluzione. Eccomi, con il mio nuovo look! Chiara Hair Studio Via Guglielmo Marconi 50, Isola della Scala. #chiarahairstudio #isoladellascala #veronahair #cambiolook #blondehair - facebook.com facebook