Caos parcheggi al Ruggi solo la punta dell’iceberg | la denuncia di Capezzuto Fp Cgil

Parcheggi sottratti al personale, centinaia di contratti in scadenza a fine giugno senza che le proroghe siano ancora formalizzate, decine di lavoratori precari con tutti i requisiti di legge che attendono dal primo gennaio una stabilizzazione che non arriva. È questo il quadro che la FP Cgil. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Caos parcheggi al Ruggi Salerno, Nursind provinciale alza la voce: Pazienti e operatori penalizzatiLa situazione dei parcheggi all’ospedale di Salerno continua a generare forti criticità per lavoratori, pazienti e visitatori. A denunciarlo è il Nursind provinciale, che ha inviato una nota alla ... salernonotizie.it