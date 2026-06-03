Caos parcheggi al Ruggi solo la punta dell’iceberg | la denuncia di Capezzuto Fp Cgil
Parcheggi sottratti al personale, centinaia di contratti in scadenza a fine giugno senza che le proroghe siano ancora formalizzate, decine di lavoratori precari con tutti i requisiti di legge che attendono dal primo gennaio una stabilizzazione che non arriva. È questo il quadro che la FP Cgil. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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