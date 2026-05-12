Il commercio è la punta dell’iceberg la vera sfida Usa-Cina è sistemica L’analisi di Fatiguso

Da formiche.net 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il commercio tra Stati Uniti e Cina rappresenta solo la parte visibile di una sfida più ampia tra le due potenze. I dazi imposti da entrambe le parti non sono sufficienti a cambiare il trend dell’economia globale degli ultimi tre decenni, dominata dai rapporti tra i due paesi. L’analisi di Fatiguso mette in luce come le tensioni siano di natura più strutturale e sistemica, andando oltre le semplici misure commerciali.

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I dazi, da soli, non riescono a invertire il corso della storia dell’economia globale degli ultimi trent’anni che ha visto Usa e Cina come protagonisti. Il vertice bilaterale di Pechino, messo in stand by dall’emergenza guerra contro l’Iran, ruoterà, ancora una volta, intorno al disequilibrio commerciale tra le due superpotenze. Pechino considera il declino americano sotto il filtro ideologico e coltiva il suo chinese dream, la Cina è sempre più una minaccia non solo economica, ma scientifica e militare per gli americani che vogliono tornare a contare. Il commercio è quindi solo la punta dell’ iceberg, seguito da tecnologia, materie prime, sicurezza e zone di influenza.🔗 Leggi su Formiche.net

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