Il commercio tra Stati Uniti e Cina rappresenta solo la parte visibile di una sfida più ampia tra le due potenze. I dazi imposti da entrambe le parti non sono sufficienti a cambiare il trend dell’economia globale degli ultimi tre decenni, dominata dai rapporti tra i due paesi. L’analisi di Fatiguso mette in luce come le tensioni siano di natura più strutturale e sistemica, andando oltre le semplici misure commerciali.

I dazi, da soli, non riescono a invertire il corso della storia dell’economia globale degli ultimi trent’anni che ha visto Usa e Cina come protagonisti. Il vertice bilaterale di Pechino, messo in stand by dall’emergenza guerra contro l’Iran, ruoterà, ancora una volta, intorno al disequilibrio commerciale tra le due superpotenze. Pechino considera il declino americano sotto il filtro ideologico e coltiva il suo chinese dream, la Cina è sempre più una minaccia non solo economica, ma scientifica e militare per gli americani che vogliono tornare a contare. Il commercio è quindi solo la punta dell’ iceberg, seguito da tecnologia, materie prime, sicurezza e zone di influenza.🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Il commercio è la punta dell’iceberg, la vera sfida Usa-Cina è sistemica. L’analisi di Fatiguso

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie correlate

Autorizzazione per l’estero? È solo la punta dell’iceberg: la nuova legge tedesca che limita libertà e dirittiLa polemica esplosa in questi giorni in Germania non riguarda solo l’obbligo di chiedere l’autorizzazione alla Bundeswehr per soggiorni all’estero...

Commercio: «La vera sfida è riportare il ceto medio a Mestre con nuove residenze di qualità»Il candidato del centrodestra, Simone Venturini, per le prossime comunali ha analizzato la vitalità commerciale e sociale del centro di Mestre e...

Argomenti più discussi: Cina, balzo dell’export più delle attese. Usa: Scambi commerciali da riequilibrare; Trump-Xi, vertice USA-Cina: i temi chiave per borse, tech e petrolio; Verso il vertice Trump-Xi, perché i dazi degli Usa contro la Cina non stanno funzionando; Usa-Cina, il Dragone col coltello dalla parte del manico.

A breve #Trump incontrerà #XiJinping a Pechino Tra i tanti temi trattati ci sarà quello della bilancia commerciale USA-Cina e il tema più ampio del ruolo della Cina nel commercio mondiale Trump chiederà alla Cina di importare di più per ri bilanciare le cose X x.com

Il Ministero del Commercio della Cina blocca le sanzioni statunitensi contro cinque raffinerie reddit

Verso il vertice Trump-Xi, perché i dazi degli Usa contro la Cina non stanno funzionandoLeggi su Sky TG24 l'articolo Verso il vertice Trump-Xi, perché i dazi degli Usa contro la Cina non stanno funzionando ... tg24.sky.it