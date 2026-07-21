A Bologna, nessuno ha fornito informazioni su chi abbia chiamato la polizia durante un episodio di crisi in un garage di via Svevo. Il quartiere del Pilastro, noto come “ghetto”, vive in silenzio e rabbia dopo una presunta spedizione punitiva contro chi aveva aiutato le forze dell’ordine. Nessun testimone ha voluto rivelare i dettagli dell’accaduto, né chi abbia attivato le forze di polizia in quella circostanza.

Bologna, 20 luglio 2026 – Nessuno parla al Pilastro. Nessuno sa – o meglio, nessuno vuole dire – chi ha chiamato per primo la polizia, quando Abderrahim Fakir stava dando in escandescenze nel corsello dei garage di via Svevo a Bologna. E nessuno pronuncia il nome di chi, con i due agenti di polizia, da libero cittadino gli ha tenuto ferme le caviglie, mentre il corpo del 42enne ancora si dimenava chiedendo aiuto. https:www.ilrestodelcarlino.itvideomuore-durante-lintervento-della-polizia-parlano-i-residenti-s9xby8ef "Ce l’hanno ucciso”. Solo in tre, residenti dei civici che si affacciano sul luogo dell’arresto e della morte dell’uomo, ricostruiscono gli attimi prima dell’arrivo della volante. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il Pilastro ‘ghetto’ tra rabbia e silenzi: “Spedizione punitiva contro chi aiutò gli agenti”

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