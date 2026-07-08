Nel gennaio del 1981 a Pisa, due militari paracadutisti fuori servizio si sono trovati coinvolti in una rissa con alcuni ultras. La situazione è degenerata in una spedizione punitiva, con i partecipanti che hanno affrontato gli ultras in strada. Successivamente, si sono verificati episodi di tensione che hanno portato a una marcia verso Pisa, collegata agli anni di Piombo e alle tensioni tra gruppi di tifosi e forze dell’ordine.

Tutto cominciò con uno sguardo ammiccante, una battuta inopportuna, un gesto sbagliato. Succedeva a Pisa, nel gennaio del 1981. Due militari paracadutisti in libera uscita, una sera qualunque. Al banco di un bar, uno dei tanti. Un paio di ragazze ad un tavolo, sedute poco più in là. Sole, così sembra. I paracadutisti si avvicinano al tavolo con le gambe larghe, le ragazze si ritraggono, rispondono a monosillabi, lanciano occhiate ai loro fidanzati, che si sono alzati per andare a prendere qualcosa da bere. I fidanzati tornano. Ci vuole un attimo a capire che piega ha preso la situazione, molto meno per decidere cosa fare. Scoppia la rissa. Botte, calci, spintoni, pugni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Una rissa tra parà e ultras, la spedizione punitiva e poi la "marcia su Pisa": gli Anni di Piombo e il pallone

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