Night club nel terrore | spedizione punitiva con pistola nelle Marche tra gli indagati anche un agrigentino

Una notte di tensione in un night club delle Marche si è conclusa con indagini sulla presunta presenza di una spedizione punitiva. Testimoni riferiscono di minacce, di una pistola mostrata davanti ai clienti e di un pestaggio avvenuto all’interno del locale. Tra gli indagati figura anche una persona originaria di Agrigento. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per chiarire i fatti accaduti.

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Una notte di paura dentro un night club delle Marche, una presunta spedizione intimidatoria culminata con minacce, una pistola mostrata davanti ai clienti e un pestaggio. Tra gli imputati anche un uomo originario della provincia di Agrigento. La vicenda ruota attorno ai fatti che sarebbero.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Olbia, terrore nel night club: ferito con coltello e trascinato fuoriUn uomo è stato aggredito, ferito con un’arma bianca e poi trascinato fuori da un locale notturno a Olbia, portando i carabinieri all’arresto di un... Omicidio a Crema: tre nuovi indagati per la spedizione punitiva? Cosa sapere Tre nuovi indagati per l'omicidio di Hamza Salama avvenuto a Crema nel quartiere San Bernardino. Contenuti di approfondimento Si parla di: Arrestato il terrore di Miramare. Aggressioni e minacce ai dipendenti di un bar; Uno bianca, la storia, i protagonisti e le vittime della banda che seminò sangue e terrore in Emilia-Romagna.