Night club nel terrore | spedizione punitiva con pistola nelle Marche tra gli indagati anche un agrigentino
Una notte di tensione in un night club delle Marche si è conclusa con indagini sulla presunta presenza di una spedizione punitiva. Testimoni riferiscono di minacce, di una pistola mostrata davanti ai clienti e di un pestaggio avvenuto all’interno del locale. Tra gli indagati figura anche una persona originaria di Agrigento. Le autorità stanno conducendo le verifiche necessarie per chiarire i fatti accaduti.
Una notte di paura dentro un night club delle Marche, una presunta spedizione intimidatoria culminata con minacce, una pistola mostrata davanti ai clienti e un pestaggio. Tra gli imputati anche un uomo originario della provincia di Agrigento. La vicenda ruota attorno ai fatti che sarebbero.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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