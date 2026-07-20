Il Pilastro di Bologna Dalla strage più cruenta della Uno Bianca alla citofonata di Salvini

Da quotidiano.net 20 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel quartiere del Pilastro, a Bologna, un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello i passanti e danneggiato un'auto in strada. La polizia è intervenuta e lo ha fermato, sequestrando l'arma. Nei giorni scorsi, altri episodi di violenza avevano coinvolto residenti e commercianti. Il quartiere ha storicamente registrato episodi di criminalità e tensioni, legate a problematiche sociali e di sicurezza.

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Un quartiere difficile, spesso associato a fatti di cronaca, episodi di criminalità o polemiche cittadine: il quartiere bolognese del Pilastro (dove si è verificato il caso dell’uomo morto durante un’operazione di polizia) ha appena compiuto 60 anni, perché proprio nel luglio 1966 furono consegnate le chiavi dei primi appartamenti delle case popolari, occupate prevalentemente da famiglie del sud Italia trasferitesi a Bologna per lavoro. Nel 1991 il Pilastro fu teatro di una delle più efferate stragi della Uno Bianca, dove morirono i carabinieri Mauro Mitilini, Andrea Moneta e Otello Stefanini. Nel 2020 il quartiere balzò al centro della campagna elettorale per le regionali quando il leader della Lega Matteo Salvini (foto) citofonò a una famiglia per chiedere se in quella casa abitasse uno spacciatore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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