Il Pilastro di Bologna Dalla strage più cruenta della Uno Bianca alla citofonata di Salvini

Notizia in breve

Nel quartiere del Pilastro, a Bologna, un uomo di 35 anni è stato arrestato dopo aver minacciato con un coltello i passanti e danneggiato un'auto in strada. La polizia è intervenuta e lo ha fermato, sequestrando l'arma. Nei giorni scorsi, altri episodi di violenza avevano coinvolto residenti e commercianti. Il quartiere ha storicamente registrato episodi di criminalità e tensioni, legate a problematiche sociali e di sicurezza.