La Corte di cassazione ha chiarito che il Piano Educativo Individualizzato (PEI) e il Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) sono strumenti fondamentali per tutelare gli alunni con disabilità. La sentenza riguarda un bambino della scuola dell'infanzia che è stato mandato a casa prima dei compagni durante le ore senza insegnante di sostegno. La decisione sottolinea l'importanza di rispettare le modalità di inclusione e tutela previste dalle norme per gli studenti con disabilità.

Una sentenza della Corte di cassazione riporta al centro un tema delicato: il tempo scuola degli alunni con disabilità. Il caso riguarda un bambino della scuola dell'infanzia mandato a casa prima dei compagni nelle ore senza insegnante di sostegno. Per i giudici quella prassi non è una semplice questione organizzativa, ma una discriminazione che colpisce il diritto allo studio.Che cosa ha deciso la CassazioneLa Prima Sezione civile si è pronunciata con la sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026. Al centro c'era un alunno con disabilità grave, iscritto alla scuola dell'infanzia, che per mesi ha frequentato con un orario ridotto rispetto alla classe. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

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© Scuolalink.it - Il PEI e il GLO al centro della tutela degli alunni con disabilità a scuola: analisi del CNDDU sui chiarimenti della Cassazione

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D.Lgs. 62/2024: nuove regole per gli alunni con disabilità tra diritti, GLO e certificazioni

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