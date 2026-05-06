Sostegno didattico | le proposte del GLO vincolano la scuola fin dal primo giorno di lezione anche prima dell’approvazione del PEI Svolta della Cassazione
Le Sezioni Unite della Cassazione hanno stabilito che il giudice ordinario ha competenza nel valutare le riduzioni delle ore di sostegno scolastico anche prima che venga approvato formalmente il Piano Educativo Individualizzato (PEI). Questa decisione riguarda le proposte del GLO, che vincolano la scuola fin dall'inizio dell'anno scolastico. La sentenza chiarisce quindi i limiti temporali entro cui si può contestare la riduzione del supporto.
Le Sezioni Unite riconoscono la giurisdizione del giudice ordinario contro le riduzioni delle ore di sostegno, anche prima dell'approvazione formale del PEI. Si chiude un vuoto di tutela che pesava da anni sulle famiglie degli alunni con disabilità. Con la sentenza n. 12704 depositata il 5 maggio 2026, le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno stabilito che le proposte sulle ore di sostegno formulate dal Gruppo di Lavoro Operativo (GLO) a giugno vincolano l'amministrazione scolastica fin dall'inizio dell'anno scolastico, senza necessità di attendere l'approvazione formale del Piano Educativo Individualizzato (PEI), che di norma interviene a fine ottobre.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
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