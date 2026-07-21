Il Palermo svela il nuovo Zagara Kit | un omaggio ai colori della Sicilia

Da mediagol.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Palermo ha annunciato il lancio del nuovo Zagara Kit, una maglia che richiama i colori della natura siciliana e degli agrumi della campagna palermitana. La maglia presenta tonalità vivaci e dettagli ispirati alla flora locale, creando un collegamento tra la squadra e la tradizione regionale. La presentazione è avvenuta attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli su materiali o disponibilità.

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Il Palermo presenta ufficialmente il nuovo Zagara Kit. La maglia è un omaggio ai colori della natura siciliana e agli agrumi della campagna palermitana. Il Kit è stato presentato ufficialmente da Puma e dalla società rosanero: "PUMA e il Palermo FC svelano il nuovo Zagara Kit per la stagione calcistica 202627: un inedito omaggio ai colori, ai profumi e ai sapori della natura siciliana e, in particolare, agli agrumi che per secoli hanno illuminato la campagna palermitana, consacrandola nell’immaginario come la “Conca d’Oro”. Con il claim “Sicilia, in tutti i sensi”, il nuovo kit celebra il profondo legame tra il Club e la propria terra, proseguendo un percorso identitario che nelle ultime stagioni ha celebrato l’iconografia locale, dalle ispirazioni mediterranee al golfo di Mondello. 🔗 Leggi su Mediagol.it

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