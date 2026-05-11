Al Sicilia Queer FilmFest di Palermo sono stati presentati 80 titoli, tra lungometraggi e cortometraggi, provenienti da varie nazioni. Durante l’evento, alcune attrici internazionali parteciperanno con anteprime al Cinema De Seta. Il festival ospiterà anche il progetto Under Queer, dedicato a registi emergenti, che vedrà protagonisti diversi giovani autori nel presentare le proprie opere. La manifestazione si svolge nella città siciliana fino a una data ancora da definire.

? Punti chiave Chi sono le attrici internazionali che presenteranno l'anteprima al Cinema De Seta?. Quali registatori emergenti saranno protagonisti del progetto Under Queer?. Come cambierà il cinema indipendente grazie alla nuova sezione Nuove Visioni?. Perché la retrospettiva di Louise Weard è un evento unico in Europa?.? In Breve Progetto Under Queer con registi Bianca Arnold e Matteo Giampetruzzi il 23-24 maggio.. Sezione Nuove Visioni con 13 titoli internazionali e premio da 2500 euro.. Progetto Santabarbara con Blanca Matias Fernandez dal 17 maggio al 13 giugno.. Premio Nino Gennaro assegnato al regista canadese Bruce LaBruce.. Dal 25 al 31 maggio, Palermo ospiterà la sedicesima edizione del Sicilia Queer filmfest con oltre 80 pellicole in programma tra i Cantieri Culturali alla Zisa e il Cinema De Seta.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Palermo, il Sicilia Queer filmfest svela 80 film e nuovi talenti

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Al #SiciliaQueerfilmfest 2026, a #Palermo dal 25 al 31 maggio, per la prima volta in Italia e per la prima retrospettiva in Europa continentale si potrà ammirare l'opera di una giovane cineasta canadese di cui non potrete più fare a meno: Louise Weard. È un av x.com