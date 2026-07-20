Zagara Kit | Palermo celebra la bellezza della natura siciliana in un’esclusiva creazione

Palermo presenta il nuovo Zagara Kit, una maglia celebrativa che rende omaggio ai colori e ai profumi della Sicilia. La confezione è stata creata da Puma in vista della prossima stagione calcistica. La divisa si distingue per i toni vivaci e i dettagli che richiamano la natura siciliana, evidenziando il legame tra la squadra e l’isola. La presentazione del kit si inserisce nel progetto di valorizzazione delle radici locali attraverso il design sportivo.

Il Nuovo Zagara Kit di Palermo: Un Omaggio alla Sicilia. PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia, con i suoi colori vivaci, profumi inebrianti e sapori autentici, si celebra attraverso il nuovo Zagara Kit elaborato da Puma per la stagione calcistica in arrivo. Questo kit non è solo una maglia, ma un vero e proprio tributo alla “Conca d’Oro”, la campagna palermitana nota per i suoi agrumi che hanno ispirato generazioni. Con il claim “Sicilia, in tutti i sensi”, il Palermo si allinea con la tradizione e l’identità locale, proseguendo un percorso che, negli ultimi anni, ha messo in risalto l’iconografia e le bellezze della regione, dalle influenze mediterranee alle immagini del golfo di Mondello. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

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