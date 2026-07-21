Il nuovo manifesto di Downing Street | cosa insegna Andy Burnham ai riformisti italiani

Il 20 luglio 2026, Andy Burnham è diventato Primo Ministro, entrando per la prima volta a Downing Street. Keir Starmer si è dimesso poche ore prima. Il nuovo governo ha pubblicato un manifesto con obiettivi politici e riforme. La transizione è avvenuta in un contesto di cambiamenti politici nel Regno Unito. Nessun dettaglio sulle politiche specifiche o sulle motivazioni delle dimissioni è stato reso noto.

Il 20 luglio 2026 Andy Burnham è entrato per la prima volta a Downing Street da Primo Ministro. Keir Starmer si era dimesso poche ore prima, dopo essersi recato a Buckingham Palace per rassegnare le dimissioni nelle mani di Re Carlo III; subito dopo, lo stesso rituale — l’incarico di formare il governo — è toccato a Burnham, ex sindaco della Greater Manchester, tornato in Parlamento solo poche settimane prima grazie a un’elezione suppletiva a Makerfield. È il settimo Primo Ministro britannico in poco più di un decennio: un dato che dice più di ogni altro quanto la Gran Bretagna post-Brexit sia entrata in una fase di instabilità cronica ai vertici dell’esecutivo. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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