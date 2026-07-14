Gb Andy Burnham pronto per Downing Street | da Trump a Putin e Xi cosa ne pensano i grandi leader
Andy Burnham si appresta a diventare leader del Partito Labour e primo ministro britannico, pronto a sostituire Keir Starmer. La notizia ha suscitato reazioni tra i principali leader mondiali. Donald Trump, Vladimir Putin e Xi Jinping non hanno ancora commentato ufficialmente la possibile nomina. Burnham è attualmente considerato il favorito tra i membri del partito. La sua candidatura si inserisce in un contesto di attese per il cambiamento alla guida del Regno Unito.
Londra, 13 lug. (Adnkronos) - Andy Burnham è pronto per Downing Street, destinato a succedere al premier uscente Keir Starmer alla guida dei laburisti e del governo britannico. Ma cosa pensano di lui i grandi leader, dal presidente americano Donald Trump al leader del Cremlino Vladimir Putin, dal presidente cinese Xi Jinping all'ucraino Volodymyr Zelensky passando per la leadership dell'Unione europea? A questa domanda prova a rispondere la Bbc, tramite i suoi corrispondenti dall'Europa all'Asia, dagli Stati Uniti alla Russia e all'Ucraina. Su tutti, l'attenzione è focalizzata sui rapporti che Burnham intratterà con Trump, che tanto ha 'maltrattato' Starmer, contestandogli la statura politica, ''non è certo Winston Churchill''. 🔗 Leggi su Iltempo.it
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Andy Burnham, Angela Rayner and Wes Streeting could soon be competing for the premiership…
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