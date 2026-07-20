Il gatto Larry pronto ad accogliere a Downing Street il nuovo premier Andy Burnham
Un gatto chiamato Larry, residente a Downing Street, si prepara ad accogliere il nuovo premier britannico. Larry è il settimo gatto a ricoprire il ruolo di Capo Cacciatore di Topi presso l’Ufficio di Gabinetto, incarico iniziato nel 2011. Non sono stati forniti dettagli su eventuali incontri o comportamenti specifici del felino in questa occasione. La presenza di Larry è tradizionalmente associata alle cerimonie di insediamento dei primi ministri nel Regno Unito.
Larry, il gatto di Downing Street, erediterà il suo settimo Primo Ministro britannico da quando ha assunto l’incarico di Capo Cacciatore di Topi presso l’Ufficio di Gabinetto del Regno Unito nel 2011. Spesso capace di rubare la scena ai leader in visita, Larry condividerà ora il numero 10 di Downing Street con Andy Burnham, in seguito alle dimissioni di Keir Starmer. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Regno Unito, il gatto Larry pronto ad accogliere il nuovo Primo ministro
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