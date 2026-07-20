il gatto larry pronto ad accogliere a downing street il nuovo premier andy burnham

Notizia in breve

Un gatto chiamato Larry, residente a Downing Street, si prepara ad accogliere il nuovo premier britannico. Larry è il settimo gatto a ricoprire il ruolo di Capo Cacciatore di Topi presso l’Ufficio di Gabinetto, incarico iniziato nel 2011. Non sono stati forniti dettagli su eventuali incontri o comportamenti specifici del felino in questa occasione. La presenza di Larry è tradizionalmente associata alle cerimonie di insediamento dei primi ministri nel Regno Unito.