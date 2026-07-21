Un nuovo accordo tra terzomondo e antifascismo rischia di essere superato dalla demografia. La frase di Carl Schmitt, secondo cui gli eventi non si ripetono mai uguali ma ripropongono le stesse sfide e risposte, accompagna il ragionamento. La questione centrale riguarda come i cambiamenti demografici possano influenzare le dinamiche politiche e sociali tra queste due forze. Non sono stati forniti dettagli specifici sui contenuti dell’accordo o sui dati demografici coinvolti.

Roma, 21 lug – Carl Schmitt ricordava che gli avvenimenti non si ripetono mai in modo identico: ciò che ritorna è la struttura della sfida e della risposta. Per comprendere un’epoca bisogna dunque individuare la sua domanda decisiva, non forzare il presente dentro categorie ereditate dal passato. Nell’Europa contemporanea una di queste domande riguarda la trasformazione demografica delle città e il rapporto tra popolazioni autoctone, immigrazione di massa e potere politico. La risposta progressista è stata stipulare un nuovo “compromesso storico”. Non quello tra comunisti e cattolici immaginato negli anni ’70, ma quello tra terzomondo e... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

© Ilprimatonazionale.it - Il nuovo “compromesso storico” tra terzomondo e antifascismo finirà con la demografia

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@ellyesse e con questo avete perso pure le prossime elezioni. Avete l'opportunità di fare un nuovo compromesso storico lasciando tutti gli estremisti ed i populismi a piedi e invece no... non so, siete stupidi oppure dobbiamo cominciare a chiamarvi Tafazzi? x.com

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