La Casa nella Prateria | Il compromesso storico di Netflix tra inclusività e retorica

Notizia in breve

Netflix ha annunciato il rilancio di La Casa nella Prateria, con un reboot prodotto dalla showrunner Rebecca Sonnenshine. La serie, nota per aver segnato un’epoca, sarà disponibile nel catalogo della piattaforma. L’operazione ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la considera un ritorno nostalgico e chi critica una possibile retorica inclusiva. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla data di uscita o sul cast.