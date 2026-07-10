La Casa nella Prateria | Il compromesso storico di Netflix tra inclusività e retorica
Netflix ha annunciato il rilancio di La Casa nella Prateria, con un reboot prodotto dalla showrunner Rebecca Sonnenshine. La serie, nota per aver segnato un’epoca, sarà disponibile nel catalogo della piattaforma. L’operazione ha suscitato reazioni contrastanti, tra chi la considera un ritorno nostalgico e chi critica una possibile retorica inclusiva. Al momento, non sono stati diffusi dettagli sulla data di uscita o sul cast.
Il catalogo Netflix si arricchisce di un’operazione nostalgica complessa: il reboot di La Casa nella Prateria (La casa nella prateria), sviluppato dalla showrunner Rebecca Sonnenshine. In un panorama televisivo saturato da revival, la necessità di riprendere in mano il materiale semi-autobiografico di Laura Ingalls Wilder (pubblicato nel 1935) solleva legittimi interrogativi. Se la storica serie NBC degli anni ’70 guidata da Michael Landon aveva trasformato la frontiera in un rassicurante focolare domestico, la versione 2026 tenta una strada differente: decostruire il mito dell’individualismo conservatore e della colonizzazione bianca attraverso i codici del dramma contemporaneo. 🔗 Leggi su Nerdpool.it
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