Il nuovo capo di Hamas è al-Hayya | vicino all’Iran e contrario al disarmo

Da laverita.info 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Khalil al-Hayya è stato nominato nuovo leader dell’Ufficio politico di Hamas, succedendo a Yahya al-Sinwar. È considerato tra gli esponenti più vicini all’Iran e sostiene una posizione contraria al disarmo. La sua linea si distingue per l’appoggio alla strategia della lotta armata e per un orientamento intransigente rispetto alle trattative di pace.

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Khalil al-Hayya è il nuovo leader dell’Ufficio politico di Hamas. Successore di Yahya al-Sinwar, è tra gli esponenti più vicini all’Iran e alla linea intransigente del movimento, contrario al disarmo e legato alla strategia della lotta armata. Khalil al-Hayya è un esponente di vertice di Hamas ed è da anni uno dei principali responsabili politici e strategici del movimento jihadista. Mentre c’è chi lo descrive come un leader politico pragmatico, non è che un terrorista e uno dei dirigenti che hanno organizzato, sostenuto e giustificato il massacro del 7 ottobre 2023, nel quale furono uccise circa 1.200 persone e oltre 250 vennero prese in ostaggio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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