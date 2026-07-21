Khalil al-Hayya è stato nominato nuovo leader dell’Ufficio politico di Hamas, succedendo a Yahya al-Sinwar. È considerato tra gli esponenti più vicini all’Iran e sostiene una posizione contraria al disarmo. La sua linea si distingue per l’appoggio alla strategia della lotta armata e per un orientamento intransigente rispetto alle trattative di pace.

Khalil al-Hayya è il nuovo leader dell’Ufficio politico di Hamas. Successore di Yahya al-Sinwar, è tra gli esponenti più vicini all’Iran e alla linea intransigente del movimento, contrario al disarmo e legato alla strategia della lotta armata. Khalil al-Hayya è un esponente di vertice di Hamas ed è da anni uno dei principali responsabili politici e strategici del movimento jihadista. Mentre c’è chi lo descrive come un leader politico pragmatico, non è che un terrorista e uno dei dirigenti che hanno organizzato, sostenuto e giustificato il massacro del 7 ottobre 2023, nel quale furono uccise circa 1.200 persone e oltre 250 vennero prese in ostaggio. 🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Il nuovo capo di Hamas è al-Hayya: vicino all’Iran e contrario al disarmo

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Al-Hayya nuovo capo di Hamas, era il braccio destro di SinwarAl-Hayya è stato nominato nuovo capo di Hamas, dopo aver ricoperto il ruolo di braccio destro di Sinwar.

Khalil al-Hayya è il nuovo capo di Hamas. Caponegoziatore con Israele e leader dalle posizioni radicali: chi è il successore di SinwarHamas ha scelto un nuovo leader, un anno e mezzo dopo l’uccisione del precedente.

Temi più discussi: Chi è Khalil al-Hayya, il nuovo leader di Hamas al posto di Sinwar; Al-Hayya nuovo capo di Hamas, era il braccio destro di Sinwar; Hamas ha un nuovo capo: chi è Khalil al-Hayya, successore di Sinwar; Hamas ha scelto come leader Khalil al Hayya, tra i principali negoziatori con Israele.

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Khalil al-Hayya è il nuovo capo di Hamas. Caponegoziatore con Israele e leader dalle posizioni radicali: chi è il successore di SinwarKhalil al-Hayya eletto capo di Hamas: radicale, sopravvissuto al raid di Doha, una delle menti del 7 ottobre 2023. ilfattoquotidiano.it