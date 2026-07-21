Al-Hayya nuovo capo di Hamas era il braccio destro di Sinwar

Da repubblica.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Al-Hayya è stato nominato nuovo capo di Hamas, dopo aver ricoperto il ruolo di braccio destro di Sinwar. La selezione del leader si è svolta attraverso una procedura segreta iniziata a gennaio, dopo due anni di guida collegiale.

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La procedura segreta per scegliere il leader era iniziata a gennaio dopo 2 anni di guida collegiale. 🔗 Leggi su Repubblica.it

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