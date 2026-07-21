Il Nicaragua rompe con l’Italia | scontro diplomatico sul terrorista Casimirri

Il Nicaragua ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia dopo le dichiarazioni di un ministro degli Esteri italiano sul terrorista Alessio Casimirri. Managua ha definito le parole come un’aggressione politica e ha accusato Roma di aver violato i principi diplomatici. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sulle modalità o sui tempi dell’interruzione. La crisi tra i due paesi si è intensificata con questa rottura.

Scontro durissimo tra Italia e Nicaragua dopo le parole di Antonio Tajani sul terrorista Alessio Casimirri. Managua annuncia la rottura delle relazioni diplomatiche con Roma e accusa il ministro degli Esteri di un’aggressione politica. «Le parole del ministro italiano, ribadisce a La Verità Valdrack Jaentschke, co-cancelliere degli Esteri, colpiscono una gloriosa nazione e mettono in discussione la nostra sovranità e dignità nazionale. Vogliamo informare il governo di Roma ed in particolare il suo ministro che la nostra decisione di interrompere le relazioni diplomatiche è perentoria. Il Nicaragua ha vissuto con l’Italia periodi molto positivi, caratterizzati da assoluto rispetto e comprensione delle posizioni politiche e diplomatiche, collaborando negli anni passati. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Nicaragua rompe lazos con Italia: El refugio de un terrorista de las Brigadas Rojas

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