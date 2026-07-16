Il Nicaragua ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia dopo le dichiarazioni di Tajani al summit del Ppe. L’esponente italiano ha accusato un terrorista, coinvolto nell’omicidio di un politico italiano, di essere protetto. La reazione del governo nicaraguense è stata immediata e forte, considerando le affermazioni come un atto di accusa diretto. La decisione di sospendere i rapporti diplomatici è stata comunicata ufficialmente in seguito alle parole di Tajani.

Un intervento di Antonio Tajani al summit mondiale del Ppe ha scatenato la reazione furiosa del Nicaragua. Talmente furiosa che l’esecutivo di Managua ha deciso di interrompere le relazioni diplomatiche con l’Italia. Il motivo sta in una frase pronunciata dal ministro degli Esteri, che ha definito quello del Nicaragua “un governo estremista” che “tutela il terrorista Alessio Casimirri condannato all’ergastolo per il sequestro Moro“. Tajani fa infuriare il Nicaragua, cosa ha detto Il Nicaragua rompe con l'Italia Chi è Alessio Casimirri La replica di Tajani e della Farnesina Tajani fa infuriare il Nicaragua, cosa ha detto Antonio Tajani ha partecipato a Madrid al summit mondiale del Ppe, il partito popolare europeo che vuole provare a costruire un’alleanza internazionale del centrodestra moderato. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Tajani fa infuriare il Nicaragua, caso diplomatico su Casimirri: "Proteggete terrorista Br che uccise Moro"

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