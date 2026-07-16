Il governo nicaraguense ha annunciato la rottura delle relazioni diplomatiche con l’Italia, in risposta alle recenti accuse di un rappresentante italiano. La decisione arriva dopo un confronto tra le due nazioni, che ha visto il governo nicaraguense respingere le dichiarazioni provenienti dall’Italia. La crisi si aggiunge alle tensioni tra i due paesi, con conseguenze ancora da definire per le future relazioni diplomatiche.

Si apre una nuova crisi diplomatica tra Italia e Nicaragua. Il governo guidato da Daniel Ortega e Rosario Murillo ha annunciato l’intenzione di rompere con Roma in risposta alle dichiarazioni del ministro Antonio Tajani, che durante il vertice del Partito Popolare a Madrid ha definito il Nicaragua “un governo estremista”, accusandolo di offrire ancora proteziopne ad Alessio Casimirri, ex esponente delle Brigate Rosse condannato in Italia per il sequestro e l’omicidio di Aldo Moro. Nel suo intervento, Tajani ha rilanciato l’impegno del governo italiano “a favore della libertà e della democrazia” in America Latina e per un rafforzamento dei rapporti tra Europa e Paesi latinoamericano. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Nicaragua, Ortega rompe con l’Italia: scontro diplomatico dopo le accuse di Tajani

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