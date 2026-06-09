Durante la 1000 Miglia sono stati presentati diversi veicoli storici dell’Esercito, tra cui una Fiat 508C 1100 mimetica, un’Alfa Romeo 6C 2500 coloniale del 1942 e un’Alfa Romeo 6C 1750 SS “Zagato” del 1929. Questi modelli rappresentano una selezione di mezzi d’epoca che hanno partecipato alla manifestazione, evidenziando la varietà e il valore storico dei veicoli militari e civili. Le immagini mostrano i dettagli di alcuni di questi veicoli, testimoniando il loro stato di conservazione e le caratteristiche originali.

La 1000 Miglia è una gara di regolarità per auto storiche, ma anche e soprattutto una vetrina itinerante che permette di riscoprire una parte importante della storia automobilistica, italiana e non. Nell'edizione 2026, che prende il via oggi e andrà avanti fino al 13 giugno, ci sarà spazio anche per alcuni veicoli provenienti dal Museo Storico della Motorizzazione Militare dell’Esercito Italiano. La più affascinante dal punto di vista collezionistico è probabilmente l'Alfa Romeo 6C 1750 SS Zagato. Con il suo sei cilindri sovralimentato da 85 cavalli e una velocità massima di circa 150 kmh, rappresenta una delle vetture che contribuirono a costruire la reputazione sportiva dell'Alfa Romeo negli anni Venti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Dalle Alfa Romeo alla Campagnola, i veicoli storici dell’Esercito alla 1000 Miglia – FOTO

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