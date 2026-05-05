Sant’Antimo celebra il proprio concittadino Nicola Romeo fondatore dell’Alfa Romeo nel 150esimo anniversario della nascita

Sant’Antimo ha ricordato il proprio concittadino Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa Romeo, in occasione del 150° anniversario della nascita. La cerimonia si è svolta nella città dell’area metropolitana di Napoli, coinvolgendo rappresentanti locali e cittadini. La ricorrenza è stata accompagnata da eventi e iniziative dedicate alla figura di Romeo, riconosciuto come uno dei protagonisti storici del settore automobilistico. La commemorazione ha avuto una durata di circa tre minuti.

Tempo di lettura: 3 minuti La città di Sant’Antimo, nell’area metropolitana di Napoli, ha celebrato il suo illustre concittadino Nicola Romeo, nel giorno del 150esimo anniversario della nascita. Davanti alla casa natale del celeberrimo ingegnere e imprenditore, in via Libertà, è stata scoperta una targa commemorativa che recita: “La comunità di Sant’Antimo ricorda Nicola Romeo, nobile figlio di questa terra, eccellente ingegno, fondatore dell’Alfa Romeo”. Da qui, infatti, partì per cambiare il mondo, non solo quello automobilistico. La targa è stata benedetta dal parroco Don Francesco Campanile davanti ad autorità, cittadini e alunni dell’Istituto comprensivo “Romeo Cammisa”.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Sant’Antimo celebra il proprio concittadino Nicola Romeo, fondatore dell’Alfa Romeo, nel 150esimo anniversario della nascita Notizie correlate Alfa Romeo, 150esimo anniversario della nascita del fondatoreEntrano nel vivo le celebrazioni del 150esimo anniversario della nascita di Nicola Romeo, celeberrimo imprenditore italiano, fondatore dell’Alfa... Nicola Romeo: la Basilicata celebra il mito dell’Alfa RomeoIl Consiglio Regionale della Basilicata ospiterà giovedì 23 aprile 2026, alle ore 10:30, nella Sala 3 situata al piano terra, la conferenza stampa... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Sant’Antimo festeggia i 150 anni di Nicola Romeo: la città celebra il fondatore dell’Alfa; Alfa, al via le celebrazioni per i 150 anni di Nicola Romeo. Mobilitazione a Sant’Antimo. Si replica l’8 e 9 maggio; Sant’Antimo, operazione del ROS all’alba: sequestrati beni per 8 mln a noto imprenditore; Alfa Romeo celebra Nicola Romeo: 150 anni di storia industriale. Sant’Antimo ricorda Nicola RomeoIl paese natale del fondatore dell’Alfa Romeo celebra i 150 anni dalla sua nascita con una targa commemorativa e un evento dedicato ... ruoteclassiche.quattroruote.it A Sant'Antimo una targa per Nicola Romeo, a 150 anni dalla nascitaIl fondatore dell'Alfa Romeo era originario della cittadina a nord di Napoli: da lì partì per il cambiare il mondo dei motori ... rainews.it Uà é senza glutine Sant’Antimo sa7bis 457 Aperitivo senza glutine e senza lattosio - facebook.com facebook