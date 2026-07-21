Il Museo Alfa Romeo di Arese celebra 50 anni di attività. Fondato nel 1976 vicino allo stabilimento produttivo che ha preso il posto dello storico sito del Portello, il museo ospita esposizioni e documenti storici. La collezione ripercorre la storia delle automobili e delle persone che hanno contribuito alla crescita del marchio milanese. La struttura rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati del marchio e per la conservazione del patrimonio automobilistico.

Un tuffo nella storia di Alfa Romeo. Fondato nel 1976 a fianco dello stabilimento produttivo che sostituì il Portello, il museo è una collezione unica che ripercorre la storia delle auto e delle persone che hanno reso grande il marchio milanese. Ci addentriamo nelle sale museo di Arese con l'eloquente guida del curatore Lorenzo Ardizio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Il Museo Alfa Romeo di Arese compie 50 anni, un tour tra esposizioni e documenti storici

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Alfa Romeo Arese, il museo compie 50 anni! - 2 parte

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