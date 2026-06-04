Un studente di Gaza stava per partire con altri 17 giovani verso Roma per studiare all’Università di Tor Vergata, dopo essere stato ammesso a un programma di studio in Italia. Tuttavia, è stato arrestato dalle forze di difesa israeliane mentre si trovava in transito. Le autorità israeliane hanno affermato che l’individuo appartiene a Hamas.

Martedì stava per lasciare Gaza insieme con un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma, perché era riuscito ad entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Ma al Valico di Kerem Shalom, Mahmoud Al Najjar è stato arrestato dall’Idf con l’accusa di essere un operativo della brigata nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell’esercito israeliano, Ariella Mazor, in risposta ad un post del sito di notizie della Striscia Drop Site. Secondo il racconto del giornalista Muthanna al-Najjar al media di Gaza, “Mahmoud, originario di... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Studente di Gaza lascia la Striscia per andare a studiare a Tor Vergata: arrestato da Idf. “È di Hamas”

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Studente palestinese diretto a Roma all’università di Tor bloccato a Gaza dall’esercito israeliano L’accusa è quella rituale: si tratterebbe di un terrorista Da @martaserafini, @Corriere x.com

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