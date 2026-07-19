LIVE Infantino esagera | Questo Mondiale è il più grande evento della storia dell' umanità E Trump

Il presidente della FIFA ha dichiarato che questo Mondiale è il più grande evento della storia dell’umanità, mentre l’ex presidente degli Stati Uniti ha definito la finale un regalo degli dei del calcio, aggiungendo che non aveva immaginato un evento di queste dimensioni, con un’atmosfera, una festa e un’energia così intense.

"Questa finale è un regalo degli dei del calcio. Immaginavo che sarebbe stato un evento grandioso, ma non di queste dimensioni. Non con questa atmosfera, questa festa e questa energia. Questo Mondiale in Canada, Messico e Stati Uniti è stato l'evento più incredibile della storia dell'umanità. Non soltanto il più grande Mondiale, ma il più grande evento sportivo, sociale e culturale che l'umanità abbia mai vissuto. Credo che dovremo inventare nuove parole per descriverlo". Lo ha detto il presidente della Fifa Gianni Infantino, commentando il Mondiale che si concluderà stasera con la finale Spagna-Argentina. Il presidente Trump scherza sul fatto che gli Stati Uniti dovrebbero ospitare un altro Mondiale "senza Messico e Canada" nel corso di un evento a New York con il presidente della Fifa Gianni Infantino. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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