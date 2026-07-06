Trump l’ha umiliato e il Mondiale è falsato Infantino non può più essere il presidente della Fifa

Il calcio mondiale rischia di perdere credibilità dopo le recenti tensioni tra l’attuale presidente della FIFA e l’ex presidente degli Stati Uniti. La vicenda ha visto un episodio di umiliazione pubblica e ha coinvolto anche il caso Balogun, che ha sollevato critiche sulla gestione dell’organizzazione. La situazione ha portato a richieste di dimissioni del presidente, ritenuto non più idoneo a guidare la FIFA. La questione ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e degli addetti ai lavori.

Il calcio mondiale non può essere governato più da un presidente che s'è fatto umiliare da Trump e ha mandato in pezzi la credibilità della FIFA per quanto accaduto sul caso Balogun. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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