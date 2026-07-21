Il mistero del rosso a Paredes dopo la rissa nella finale dei Mondiali | la FIFA lo annuncia poi sparisce

Da fanpage.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Dopo la rissa alla fine della partita tra Spagna e Argentina, il sistema informativo della FIFA ha segnalato l'espulsione di un giocatore. Tuttavia, poco dopo, questa segnalazione è scomparsa senza essere formalmente annullata, poiché l'arbitro non aveva mai mostrato il cartellino rosso. La notizia dell'espulsione è quindi rimasta non ufficiale.

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Il sistema informativo della FIFA segnala l'espulsione di Leandro Paredes dopo la rissa scoppiata al termine di Spagna-Argentina. Poco dopo il cartellino rosso viene cancellato, ma non è stato annullato: l'arbitro non lo aveva mai mostrato. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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