Il mistero del rosso a Paredes dopo la rissa nella finale dei Mondiali | la FIFA lo annuncia poi sparisce

Notizia in breve

Dopo la rissa alla fine della partita tra Spagna e Argentina, il sistema informativo della FIFA ha segnalato l'espulsione di un giocatore. Tuttavia, poco dopo, questa segnalazione è scomparsa senza essere formalmente annullata, poiché l'arbitro non aveva mai mostrato il cartellino rosso. La notizia dell'espulsione è quindi rimasta non ufficiale.