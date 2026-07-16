Il presidente della Repubblica ha ricevuto il ministro della Giustizia, con un confronto incentrato sulla definizione dei limiti delle attribuzioni del ministero riguardo alla grazia. Durante l'incontro, sono stati chiariti i confini delle competenze ministeriali in materia di clemenza e amnistia. Non sono stati annunciati cambiamenti legislative o decisioni immediate, e il colloquio si è svolto nel rispetto delle procedure istituzionali. La discussione si è concentrata sulla puntualizzazione delle funzioni del ministero in ambito di grazia.

I capigruppo alla Camera e Senato di Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia, Noi moderati, Civici d'Italia, Udc, Maie-Centro Popolare hanno avviato da stamane la raccolta firme di tutti i parlamentari dei propri gruppi, e di tutti coloro che vorranno sottoscrivere, per richiedere al Ministero di Giustizia la grazia a Mario Roggero, 72 anni, il gioielliere condannato per l'omicidio di due rapinatori a Grinzane Cavour (Cuneo). «Riteniamo - si legge in una nota congiunta - che, al di là degli aspetti di natura giuridica, quanto avvenuto a Roggero meriti una risposta immediata finalizzata a garantire che non debba affrontare ciò che, anche in considerazione della sua età, diventerebbe una condanna all'ergastolo, insopportabile visto quanto avvenuto». 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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© Ilmessaggero.it - Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: «Puntualizzati limiti attribuzioni ministro sulla grazia»

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