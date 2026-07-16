Il presidente della Repubblica ha incontrato il ministro della Giustizia per discutere dei limiti sui poteri del ministro riguardo alla grazia. Durante l'incontro, sono stati chiariti i confini delle competenze del ministro in materia di provvedimenti di clemenza. La discussione si è concentrata su aspetti specifici delle prerogative ministeriali, senza riferimenti a altri dettagli o persone coinvolte nel caso.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale il ministro della Giustizia Carlo Nordio per puntualizzare i limiti delle attribuzioni del ministro in tema di concessione della grazia, facoltà che la Costituzione riserva esclusivamente al presidente della Repubblica come confermato dalla Corte Costituzionale con la sentenza 200 del 2006. E’ quanto scritto in una nota. Notizia in aggiornamento L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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© Ilfattoquotidiano.it - Caso Mario Roggero, Mattarella riceve Nordio: “Puntualizzati i limiti sui poteri del ministro sulla grazia”

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Dopo la conferma della condanna, in tutta Italia sono nate oltre 50 petizioni per chiedere la grazia per Mario Roggero. Insieme hanno già raccolto oltre 110.000 firme. Se vuoi unirti, clicca qui: change.org/m/2636 #marioroggero #casoroggero x.com

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