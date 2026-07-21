Il ministro Nordio | In Italia non c’è la polizia americana

Il ministro della giustizia ha dichiarato che in Italia non esiste la polizia americana, sottolineando che le immagini di violenza generano disagio ma bisogna considerare le condizioni psicologiche degli agenti in situazioni di emergenza. Non sono state fornite ulteriori precisazioni o dettagli sulle differenze tra i due modelli di polizia. La dichiarazione si concentra sulla realtà delle forze di sicurezza italiane e sulle difficoltà legate al loro operato in contesti critici.

«Le immagini violente sono sempre fonte di grande disagio. Bisogna però tener conto delle situazioni anche psicologiche di chi si trova a dover operare in momenti di estrema difficoltà. In ogni caso occorre attendere l’esito dell’autopsia». A dirlo in un’intervista al ‘Corriere della Sera’ è il ministro della Giustizia Carlo Nordio. Parla della morte di Abderrahim Fakir, il 43enne deceduto a Bologna durante un intervento della Polizia. Il guardasigilli respinge il parallelismo con il modello americano dell’Ice. «Quello Usa è molto diverso. Sia nella disciplina della legittima difesa, sia in quello dell’uso delle armi da parte della polizia. Dopo 40 anni di esperienza da pm so che l’uso delle armi delle nostre forze dell’ordine è sempre stato molto prudente». 🔗 Leggi su Open.online

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