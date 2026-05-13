Il ministro Nordio su Garlasco | Situazione anomala la legislazione va cambiata

Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 – Oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa una sentenza di assoluzione, dopo tanti anni, essere messa in discussione da nuove indagini e dichiarazioni. Il ministro della Giustizia ha commentato la situazione, definendola anomala e sostenendo che la legislazione vigente necessita di modifiche per evitare simili casi in futuro. La vicenda ha suscitato reazioni tra le persone coinvolte e gli esperti legali.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 – "Oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa esistere una situazione in cui una persona ha scontato una fortissima pena da colpevole mentre attualmente si indaga su un altro, sulla base di prove per le quali - sempre secondo l'accusa - l'autore del delitto sarebbe completamente diverso dal primo. Ripeto: una situazione anomala che diciamo raramente si vede e io non l'ho mai vista". Non usa mezzi termini il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, sulla vicenda Garlasco, parlando a margine del convegno “Proteggere chi protegge: azioni di supporto psicologico per il Corpo di polizia penitenziaria” in corso a Roma.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Il ministro Nordio su Garlasco: “Situazione anomala, la legislazione va cambiata” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Carlo Nordio su Garlasco: “Una situazione anomala, la legislazione va cambiata”Garlasco (Pavia), 13 maggio 2026 – "Oggi il cittadino italiano si domanda perplesso come possa esistere una situazione in cui una persona ha scontato... Garlasco, il ministro Nordio torna sulla sentenza definitiva contro Stasi: "Situazione anomala, mai vista"Carlo Nordio torna a criticare il sistema che avrebbe permesso di determinare tutta la vicenda giudiziaria di Garlasco. Temi più discussi: Il ministro Nordio farà causa a Mediaset e a Berlinguer sul caso Minetti in tv; Ranucci si scusa con Nordio per le frasi sul ministro nel ranch di Cipriani e Minetti: Un eccesso, mi copro il capo di cenere. Ma lui annuncia querela; La freddezza di Mediaset per la denuncia di Nordio; L'Anm a Nordio: ecco le emergenze della giustizia su cui deve intervenire il governo. Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio rispondendo a una domanda sul caso Garlasco nel corso del convegno Proteggere chi protegge: azioni di supporto psicologico per il Corpo di polizia penitenziaria in corso a Roma. x.com Garlasco, il ministro Nordio torna sulla sentenza definitiva contro Stasi: Situazione anomala, mai vistaCarlo Nordio è tornato a commentare il caso Garlasco, criticando il sistema giudiziario che ha portato alla condanna di Alberto Stasi: ... virgilio.it Garlasco, Nordio: Com'è stato possibile condannare Stasi? Legge va cambiataSe una persona può essere condannata solo al di là di ogni ragionevole dubbio, come puoi condannarla quando è già stata assolta due volte da una Corte d'Assise e da una Corte d'Appello?. Così il min ... tg24.sky.it