Il club di calcio ha firmato un nuovo accordo con il marchio italiano Boggi, che vestirà la squadra. Il contratto, di durata triennale, sostituisce la precedente collaborazione con Off-White, conclusa dopo tre anni. La firma è stata annunciata ufficialmente, segnando il ritorno di un partner italiano per l’abbigliamento del team. Nessuna altra informazione sui dettagli economici o sui termini dell’accordo è stata resa nota.

Il Milan torna a vestire italiano. Il nuovo style partner del club, a cui sarà quasi certamente legato da un contratto triennale, è Boggi. Termina quindi il rapporto con Off-White dopo tre anni di collaborazione. Al netto della notizia, colpisce il messaggio: il Milan torna al classico, con un marchio che si sta legando molto al calcio, come dimostra la capsule collection dedicata al Mondiale. L'ultimo triennio, invece, è stato molto sperimentale, soprattutto all'inizio. Il Milan a ottobre 2022 annunciò la partnership con Off-White. Nacquero divise particolari, lontane dalla tradizione della moda italiana, e giacche bianche molto vistose. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Il Milan torna a vestire italiano: accordo con Boggi. Terminato il rapporto con Off-White

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