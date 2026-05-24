Gerry Cardinale, dirigente del club, ha lasciato il quartier generale dopo un incontro con la dirigenza. Le immagini sono state pubblicate dal giornalista Nicolò Schira. Non sono stati forniti dettagli sui contenuti della riunione o sui temi trattati.

Non solo la partita di questa sera contro il Cagliari: la notizia di oggi per il Milan è il lungo summit avvenuto tra Gerry Cardinale, Zlatan Ibrahimovic e Massimo Calvelli. Notizia svelata in primis dal collega Daniele Longo. Poco prima delle ore 13:00 Zlatan Ibrahimovic è arrivato vicino a un noto hotel di Milano, mentre Cardinale è arrivato intorno alle 13.20. Dopo circa due ore, alle 15.15 lo svedese ha lasciato la riunione e quindi il pranzo. Geoffrey Moncada che nel frattempo arriva in loco alle ore 15.55 circa, anche se è da capire se si è incontrato con qualcuno o meno. Il giornalista Nicolò Schira ha riportato le immagini di QSVS con l'uscita di Gerry Cardinale dall'incontro andato in scena oggi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, terminato il summit con la dirigenza: ecco le parole di Cardinale | Foto

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