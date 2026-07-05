Il Milan sta finalizzando un accordo con un difensore, con l'agente che ha raggiunto un'intesa favorevole. La trattativa con la Lazio è ancora distante, mentre sono in corso contatti con un altro difensore e con il tecnico di un club spagnolo. La strategia del club prevede l'acquisto di due centrali per rafforzare la linea difensiva durante la sessione estiva di mercato.

Il nuovo Milan di Rúben Amorim inizia a prendere forma partendo dalle fondamenta: la difesa. In questa intensa sessione estiva di calciomercato, il club rossonero ha messo nel mirino l'acquisto di due nuovi difensori centrali per blindare il reparto arretrato. Il primo rinforzo, con tutta probabilità, sarà Mario Gila. Il centrale spagnolo (classe 2000), in forza alla Lazio dal 2022, è ormai a un passo dal vestire la maglia del Diavolo al termine di un vero e proprio blitz di mercato. Il grande sorpasso su Napoli e Atalanta. Il forte interesse del Milan per il difensore iberico non è una novità assoluta. Gila era già stato seguito con attenzione nei mesi scorsi dalla vecchia dirigenza rossonera, in quanto profilo particolarmente gradito anche all'ex tecnico Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Milan, Gila ad un passo: l'accordo da urlo con l'agente, la distanza con la Lazio e il contatto con Amorim

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