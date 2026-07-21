Summerville era già in viaggio verso l’Olanda dopo aver accettato il trasferimento alla Roma, quando l’Al-Hilal ha presentato un’offerta superiore. La trattativa, ormai chiusa, si è interrotta all’ultimo momento, lasciando la Roma senza il giocatore. L’olandese, che si trovava sull’aereo diretto in Olanda, ha ricevuto la proposta araba mentre era in volo. Alla fine, l’affare è saltato a causa della proposta più alta arrivata in extremis.

2026-07-21 17:37:00 Il CdS: ROMA – Clamorosa beffa di calciomercato per la Roma, che si è vista superata sul più bello dall’Al-Hilal nella corsa a Crysencio Summerville. In queste ultime ore infatti il club saudita, allenato da Simone Inzaghi, ha soffiato l’esterno olandese classe 2002 ai giallorossi mettendo sul piatto una doppia ricca offerta, una per il giocatore e un’altra per il West Ham. Roma, sfuma Summerville: l’Al-Hilal chiude con il West Ham. Di 80 milioni di euro circa la cifra con cui l’Al-Hilal ha convinto gli ‘Hammers’, ma un ingaggio importante è stato offerto anche a Summerville che aveva in precedenza trovato un accordo con la Roma. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - Corriere dello Sport – Retroscena Summerville, dall’aereo della Roma in Olanda alla folle offerta araba: come è saltata una trattativa ormai chiusa

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