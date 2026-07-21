Il mental coach e il suo Tamberi | Allenare la persona prima dell’atleta

Il mental coach di Gianmarco Tamberi ha dichiarato che il vero segreto di ogni successo sportivo e personale è allenare la persona prima dell’atleta, poiché corpo e mente sono strettamente collegati. L’intervista è stata rilasciata durante il 105XMasters. Secondo il coach, lavorare sulla mente è fondamentale per migliorare le prestazioni e il benessere complessivo.

Il mental coach di Gianmarco Tamberi è stato ospite al 105XMasters. Ha svelato il vero segreto di ogni successo sportivo e personale: "Bisogna allenare la persona prima ancora dell’atleta, perché il corpo non si separa mai dalla mente". Secondo Luciano Sabbatini, la chiave di volta risiede nella " coachability ", ovvero nella costante apertura a rompere gli schemi rigidi e nel coraggio di valorizzare quell’identità unica che ci distingue. Una prestazione straordinaria nasce da questa crescita profonda". Dottor Sabbatini come definirebbe il suo stile di mental coaching? "Incentrato sulla persona, prima che sull’atleta, con un focus particolare sul potenziale spesso inespresso che è l’origine di ogni prestazione importante che poi, di conseguenza, conduce al risultato desiderato". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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