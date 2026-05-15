Nel numero 18 di Run2u, si parla di un mental coach che lavora con atleti di alto livello per aiutarli a superare le difficoltà mentali e mantenere la concentrazione durante le competizioni. L’intervista si concentra sulla strategia di Stefano Tavoletti, che si occupa di allenare i suoi clienti a gestire i momenti di crisi e a vincere anche quando la fatica si fa sentire. Nessun nome di atleti o eventi specifici viene menzionato, ma si evidenzia il ruolo di questa figura nel mondo dello sport di élite.

AIBVC, stagione da record! Casali e Negri raccontano presente e futuro del beach volley vete mai avuto quella voce in testa che, proprio a un passo dal traguardo, vi dice di mollare??? Nel numero 18 di Run2u incontriamo l’uomo che insegna ai giganti dell’atletica a zittire quella voce. Stefano Tavoletti non vi parlerà di ‘pensiero positivo’, ma di come sporcarsi le mani con il disagio per trasformarlo in forza. Dalla rinascita di Leonardo Fabbri al record storico di Iliass Aouani, scopriamo cosa succede nella mente di un atleta quando il corpo vorrebbe fermarsi ma la testa dice ‘ancora un passo’. Un’intervista che è una lezione di vita per ogni runner. 🔗 Leggi su Oasport.it

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Attraversare il Disagio: La formula di Stefano Tavoletti mental coach per vincere tutto

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