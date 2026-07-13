Iginio Massari ha spiegato di avere difficoltà a trovare personale nei suoi negozi, affermando che molti genitori preferiscono che i figli non lavorino fino a 30 anni. Durante un’intervista, ha anche parlato della figlia, che si è impegnata in politica. Il pasticciere ha descritto le sfide legate alle scelte dei genitori e alla ricerca di lavoratori qualificati nel settore.

Dalle difficoltà nel trovare personale per i suoi negozi alla figlia in politica: Iginio Massari si racconta in un’intervista al Corriere della Sera. Divenuto noto per le sue partecipazioni alle trasmissioni televisive, il re della pasticceria proprio a proposito del piccolo schermo dichiara: “La tivù non è obbligatoria, ma se non la faccio mi manca. Quanto alla spiaggia, ne parliamo da metà agosto: dieci giorni in Calabria, ma tanto è noto che non riesco mai a sentirmi in vacanza”. Massari, quindi, rivela di avere alcune difficoltà riguardanti le sue attività. “C’è un problema fondamentale, che riguarda non solo il nostro mondo. Dopo il Covid non si trova personale, mi sembra che i genitori abbiano deciso che sino a 30 anni i figli non debbano avere responsabilità e quindi non lavorare. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Iginio Massari: “Non trovo personale, i genitori decidono che sino a 30 anni i figli non debbano lavorare”

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Perché Iginio Massari fa fatica a trovare personale

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