Iginio Massari | La tv non è obbligatoria ma se non la faccio mi manca Fatico a trovare personale dopo il Covid sembra che i genitori non vogliano responsabilità per i figli fino ai 30 anni

Da brescia.corriere.it 11 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Iginio Massari ha dichiarato che, pur non essendo obbligatorio, sente la mancanza di partecipare alla televisione. Ha riferito di avere difficoltà a trovare personale dopo il Covid, attribuendo questa situazione alla riluttanza dei genitori a responsabilizzare i figli fino ai 30 anni. Attualmente sta ristrutturando la Pasticceria Veneto a Brescia, progetto voluto dalla moglie. Tra le città in cui lavora, Milano gli dà più soddisfazione, mentre ritiene che Roma abbia bisogno di maggiore visibilità, anche attraverso l’insegna. È attesa la conclusione dei lavori all'ex Casinò di Gardone Riviera.

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Il Maestro sta ristrutturando la celebre Pasticceria Veneto a Brescia: «L'ha voluto mia moglie». La piazza che più gli da soddisfazione è Milano: «Roma ha bisogno di una visibilità maggiore, a partire dall’insegna» attesa per la conclusione dell'intervento all'ex Casinò a Gardone Riviera. Sul grande amico Marchesi: «Gli volevo un gran bene, ma gli dicevo che dopo la sua nouvelle cuisine la gente si fermava in pizzeria.». E la figlia Debora assessore in Regione? «Ambire a qualcosa non è un difetto». 🔗 Leggi su Brescia.corriere.it

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