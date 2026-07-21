Un incidente si è verificato ieri in provincia di Fermo, quando un guardrail ha sfondato il parabrezza di un furgone, penetrando nell’abitacolo a pochi centimetri dal conducente. Nessuno dei due è rimasto ferito gravemente, grazie anche alla posizione del guardrail che non ha causato danni più gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per ricostruire la dinamica e mettere in sicurezza l’area.

Altidona (Fermo), 21 luglio 2026 – Il guardrail ha sfondato il parabrezza e si è infilato nell’abitacolo del furgone, arrivando a pochi centimetri dal conducente. Sono le immagini impressionanti dell’incidente avvenuto intorno alle 15 lungo la Statale Adriatica, ad Altidona, dove un uomo residente a Lapedona è rimasto coinvolto dopo aver perso il controllo del mezzo. L’uomo stava viaggiando in direzione nord quando, per cause in corso di accertamento, il furgone ha invaso la corsia opposta andando a schiantarsi contro il guardrail. Il guardrail ha sfondato il parabrezza. L’impatto è stato particolarmente violento: la barriera metallica ha sfondato il parabrezza, entrando nell’abitacolo e trafiggendo la parte anteriore del veicolo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Il guardrail sfonda il parabrezza ed entra nel furgone: miracolato il conducente

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Furgone esce di strada e sfonda il guardrail a Eboli: tre ragazze feriteUn furgone con cinque ragazze a bordo è uscito di strada in contrada Scorzello, Eboli.

Camion sfonda il guardrail della tangenziale e precipita 20 metri nel vuotoUn camion proveniente da Bassano Bresciano ha sfondato il guardrail lungo la Strada provinciale 236, nota come Tangenziale nord, a Porto Mantovano.

Temi più discussi: Tragedia sfiorata in città, perde il controllo dell'auto che sfonda il guardrail e vola nel fiume (FOTO): in azione i soccorsi; Auto sfonda il guard rail sulla 131 Dcn e finisce in un burrone: tragedia sfiorata per una donna e i due figli; Sfonda con l’auto il guard rail e ‘atterra’ sulla rotonda, ma la fuga non evita la denuncia; Finiscono con l’auto dentro il canale, il giovane alla guida era ubriaco: denunciato.

Il guardrail sfonda il parabrezza ed entra nel furgone: miracolato il conducenteSchianto da brividi sulla Statale Adriatica ad Altidona (Fermo): la barriera metallica ha trafitto l'abitacolo arrivando a un soffio dall'autista, rimasto sempre vigile ... ilrestodelcarlino.it

Incidente sulla provinciale 90 tra Vignola e Santa Teresa: auto con tre turisti a bordo sfonda il guardrail e si schianta ift.tt/96pISq3 x.com

Tragedia sfiorata in città, perde il controllo dell'auto che sfonda il guardrail e vola nel fiume (FOTO): in azione i soccorsiBOLZANO. Tragedia sfiorata nella serata di ieri a Bolzano, un'auto ha sbandato e sfondato il guardrail finendo nel fiume Isarco: in azione i soccorsi e i vigili del fuoco. L'allarme è scattato attorno ... ildolomiti.it