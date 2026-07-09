Un furgone con cinque ragazze a bordo è uscito di strada in contrada Scorzello, Eboli. Il veicolo ha urtato violentemente il guardrail, causando il suo sfondamento. Tre delle ragazze sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale. L’incidente è avvenuto nella serata di oggi, senza ulteriori dettagli sulla dinamica o sulle condizioni delle persone coinvolte. Sul posto sono intervenuti i soccorsi.

L’incidente in contrada Scorzello. Paura nella serata di oggi a Eboli, in provincia di Salerno, dove un furgone con a bordo cinque ragazze è uscito di strada dopo aver urtato violentemente il guardrail. Il mezzo ha sfondato la barriera di protezione, terminando la sua corsa su un terrapieno ai margini della carreggiata. L’incidente è avvenuto intorno alle 20 in contrada Scorzello. Per cause ancora in fase di accertamento, la conducente ha perso il controllo del veicolo, che nell’impatto ha riportato ingenti danni alla parte anteriore e alla carrozzeria, risultando inutilizzabile. I soccorsi e le condizioni delle ferite. Sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 con le ambulanze della Pubblica Assistenza VO. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Furgone esce di strada e sfonda il guardrail a Eboli: tre ragazze ferite

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