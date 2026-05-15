Camion sfonda il guardrail della tangenziale e precipita 20 metri nel vuoto

Un camion proveniente da Bassano Bresciano ha sfondato il guardrail lungo la Strada provinciale 236, nota come Tangenziale nord, a Porto Mantovano. Dopo aver attraversato le barriere di contenimento, il veicolo si è ribaltato e ha continuato la sua caduta per oltre 20 metri nel vuoto. Si tratta di un autogru di oltre 40 tonnellate appartenente a un'azienda locale, che è precipitata dalla strada e si è fermata a terra. La dinamica dell'incidente è ancora sotto accertamento.

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