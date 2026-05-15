Camion sfonda il guardrail della tangenziale e precipita 20 metri nel vuoto
Un camion proveniente da Bassano Bresciano ha sfondato il guardrail lungo la Strada provinciale 236, nota come Tangenziale nord, a Porto Mantovano. Dopo aver attraversato le barriere di contenimento, il veicolo si è ribaltato e ha continuato la sua caduta per oltre 20 metri nel vuoto. Si tratta di un autogru di oltre 40 tonnellate appartenente a un'azienda locale, che è precipitata dalla strada e si è fermata a terra. La dinamica dell'incidente è ancora sotto accertamento.
Un'autogru da oltre 40 tonnellate dell'azienda Antonini di Bassano Bresciano è precipitata per oltre 20 metri nel vuoto, dopo aver sfondato guardrail e barriere di contenimento della Strada provinciale 236 a Porto Mantovano, nota anche come Tangenziale nord: il mezzo pesante è infine caduto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
INCIDENTE SPAVENTOSO TRA CAMION SULL'A1: UN MORTO E FEIRTI. I MEZZI TOTALMENTE DISTRUTTI
Sullo stesso argomento
Abruzzo, tir sfonda il guardrail della superstrada dei Liri e precipita nel vuotoGrave incidente sulla superstrada del Liri tra Canistro e Civitella Roveto, in Abruzzo.
Tir sfonda il guardrail e precipita nel vuoto: tragedia sulla Liri oggiL'Aquila - Incidente mortale sulla superstrada nella Marsica: mezzo pesante giù dal ponte per diversi metri, inutili i soccorsi intervenuti...
Bari, camion sfonda il guardrail sulla Statale 16 a Torre a Mare: traffico in tilt e un feritoIl camionista è rimasto ferito nell’impatto, ma le sue condizioni non sarebbero gravi. È stato soccorso dal personale del 118 intervenuto sul posto. giornaledipuglia.com
Rotoloni di carta sparsi nel bosco, il guardrail sfondato, un camion con il muso distrutto e chilometri di auto ferme verso Lecco. Cos'è successo all'altezza di Arosio e perché la statale è rimasta bloccata per ore. facebook
Bari, incidente sulla SS16 all’uscita Torre a Mare: camion sfonda il guard rail VIDEOTraffico rallentato sulla Strada Statale 16 Adriatica in direzione sud, all’altezza dell’uscita Torre a Mare, per un incidente che ha coinvolto un mezzo pesante. Per cause ancora in fase di ... lagazzettadelmezzogiorno.it