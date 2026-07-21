Il guaio Montedomini in Consiglio Il Comune promette trasparenza Le opposizioni | Chi controllava?

Da lanazione.it 21 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il consiglio di amministrazione dell’Asp Montedomini è convocato per il 29 luglio, quando saranno presentati i risultati di una verifica sulla situazione patrimoniale. Il Comune ha annunciato che i dati verranno resi noti in quella data. Le opposizioni chiedono chiarimenti e si domandano chi abbia controllato finora la gestione. La trasparenza sulla situazione patrimoniale resta al centro delle richieste di spiegazioni.

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"Il prossimo 29 luglio è stato convocato il consiglio di amministrazione dell’Asp Montedomini, dove saranno portati i risultati dell’azione di verifica" e solo a quel punto avremo "i dati precisi sulla situazione patrimoniale". E comunque "con un indirizzo chiaro come quello espresso dall’amministrazione comunale, Montedomini non può più permettere che negli immobili dati in affitto si svolta attività turistico-ricettiva". L’assessore al welfare Nicola Paulesu non è in Aula e così alle opposizioni che incalzano sul caso Montedomini (la prima è una domanda di attualità di Luca Santarelli di ’Noi Moderati’ che chiede numeri precisi sugli immobili dell’Asp destinati a locazioni turistiche) risponde il collega, responsabile della cultura, Giovanni Bettarini. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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