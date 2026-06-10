Dopo la strage di Amendolara Piantedosi promette controlli straordinari Le opposizioni | Il governo non vede il problema
Il ministro degli Interni ha annunciato controlli straordinari dopo la strage di Amendolara, mentre le opposizioni criticano il governo, accusandolo di non affrontare il problema. La vicenda è stata al centro del question time alla Camera, riaccendendo il dibattito sul caporalato. Nessuna modifica alle leggi è stata annunciata, e si continua a discutere sulla gestione delle emergenze legate al lavoro in agricoltura.
La strage di Amendolara irrompe nel question time alla Camera e riaccende lo scontro politico sul tema del caporalato. Dopo la morte dei quattro braccianti agricoli – tre afghani e un pakistano – bruciati vivi in un minivan nel Cosentino, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, incalzato dalle opposizioni, difende la linea del governo: più ispezioni, più controlli, più vigilanza sul lavoro agricolo. «Fate finta di non vedere il problema», accusa dai banchi della minoranza Riccardo Magi di +Europa. «Dove sono gli ispettori?», si chiede Italia Viva. La difesa del Viminale . Rispondendo a un’interrogazione del renziano Davide Faraone, il ministro annuncia «l’imminente avvio di un’attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale» contro lo sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Open.online
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Strage “di gravità inaudita” ad Amendolara: le opposizioni incalzano le destre
Valditara dopo i fatti di Parma: "Stop a giustificazionismi, il problema è la violenza non i controlli e le sanzioni"Dopo i fatti di Parma, il ministro dell'Istruzione ha dichiarato che con il nuovo governo si mette fine al giustificazionismo, sottolineando che il...
Temi più discussi: Piantedosi lega la strage di Amendolara all'immigrazione irregolare. Ma i fermati avevano il permesso di soggiorno; Eccidio di Amendolara, Piantedosi: Il controllo delle frontiere resta una priorità; Strage braccianti, Piantedosi: Necessario contrasto flussi irregolari; Amendolara, M5S e PD: Piantedosi Lollobrigida e Calderone riferiscano in Aula.
Il ministro dell’Interno Piantedosi cita la strage dei braccianti di Amendolara per difendere i controlli alle frontiere interne e il contrasto all’immigrazione irregolare. Poi precisa: Non dico che siano collegati…. Al netto delle modalità di ingresso nel Paese, i du facebook
Piantedosi: La legge Bossi-Fini non c’entra con Amendolara, erano tutti in regolaROMA – Ricordo che, dal 2022 ad oggi, sono state effettuate 1.895 denunce e 346 arresti per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, ossia per condotte di caporalato. Il raffor ... dire.it
Amendolara dopo gli omicidi, i cittadini: Non associateci alla strageCom’era inevitabile, il nome del paese ha fatto il giro del mondo: Ma siamo totalmente estranei... ... cosenza.gazzettadelsud.it