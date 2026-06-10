Dopo la strage di Amendolara Piantedosi promette controlli straordinari Le opposizioni | Il governo non vede il problema

Da open.online 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il ministro degli Interni ha annunciato controlli straordinari dopo la strage di Amendolara, mentre le opposizioni criticano il governo, accusandolo di non affrontare il problema. La vicenda è stata al centro del question time alla Camera, riaccendendo il dibattito sul caporalato. Nessuna modifica alle leggi è stata annunciata, e si continua a discutere sulla gestione delle emergenze legate al lavoro in agricoltura.

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La strage di Amendolara irrompe nel question time alla Camera e riaccende lo scontro politico sul tema del caporalato. Dopo la morte dei quattro braccianti agricoli – tre afghani e un pakistano – bruciati vivi in un minivan nel Cosentino, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, incalzato dalle opposizioni, difende la linea del governo: più ispezioni, più controlli, più vigilanza sul lavoro agricolo. «Fate finta di non vedere il problema», accusa dai banchi della minoranza Riccardo Magi di +Europa. «Dove sono gli ispettori?», si chiede Italia Viva. La difesa del Viminale . Rispondendo a un’interrogazione del renziano Davide Faraone, il ministro annuncia «l’imminente avvio di un’attività di vigilanza straordinaria su tutto il territorio nazionale» contro lo sfruttamento del lavoro. 🔗 Leggi su Open.online

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